Магдалена Кожена даст в Праге три концерта

В пражском концертном зале Rudolfinum в среду выступит знаменитая чешская меццо-сопрано Магдалена Кожена в сопровождении Чешской филармонии под руководством главного дирижера Берлинской филармонии Саймона Рэттла – супруга Коженой.

Певица мирового масштаба исполнит симфоническую поэму Антонина Дворжака «Золотая прялка», а также «Песнь о Земле» Густава Малера. Мужскую сольную партию споет тенор Саймон О'Нейл.

Идентичный концерт даст Магдалена Кожена в Праге еще 28 февраля и 1 марта. Всемирно известная меццо-сопрано родом из Брно – мать троих детей – является ярким пропагандистом чешской музыки за рубежом.