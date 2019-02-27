Магдалена Кожена даст в Праге три концерта

Эва Туречкова
27-02-2019
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В пражском концертном зале Rudolfinum в среду выступит знаменитая чешская меццо-сопрано Магдалена Кожена в сопровождении Чешской филармонии под руководством главного дирижера Берлинской филармонии Саймона Рэттла – супруга Коженой.

Певица мирового масштаба исполнит симфоническую поэму Антонина Дворжака «Золотая прялка», а также «Песнь о Земле» Густава Малера. Мужскую сольную партию споет тенор Саймон О'Нейл.

Идентичный концерт даст Магдалена Кожена в Праге еще 28 февраля и 1 марта. Всемирно известная меццо-сопрано родом из Брно – мать троих детей – является ярким пропагандистом чешской музыки за рубежом.

 
 
 
 
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