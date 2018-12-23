Магазины в Чехии закроются на праздники в полдень 24 декабря

Тимур Кашапов
23-12-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Продовольственные магазины и большинство торговых центров в канун Рождества (24 декабря) будут работать до 12:00. Вместе с тем, IKEA и Penny Market объявили 24 декабря выходным днем и приняли решение не открывать свои магазины. Закон позволяет розничным сетям работать до полудня 24 декабря.

Крупные магазины вновь откроются 27 декабря, хотя некоторые торговые центры (например, Palladium в центре Праги) и небольшие магазины сделают это на день раньше.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 