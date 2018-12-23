Магазины в Чехии закроются на праздники в полдень 24 декабря

Продовольственные магазины и большинство торговых центров в канун Рождества (24 декабря) будут работать до 12:00. Вместе с тем, IKEA и Penny Market объявили 24 декабря выходным днем и приняли решение не открывать свои магазины. Закон позволяет розничным сетям работать до полудня 24 декабря.

Крупные магазины вновь откроются 27 декабря, хотя некоторые торговые центры (например, Palladium в центре Праги) и небольшие магазины сделают это на день раньше.