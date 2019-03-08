Магазины оптовой торговли не будут закрываться в госспраздники

Оптовые торговые точки, в отличие от крупных магазинов и гипермаркетов, будут работать в государственные праздники. Согласно новой поправке к закону о часах работы в государственные праздники, для оптовых магазинов будут сделано исключение. 8 марта эту поправку, подготовленную совместно членами Гражданской демократической партии (ODS) и движением ANO, одобрила Палата депутатов, теперь ее ждет одобрение сената, а впоследствии президента ЧР.

Авторы новеллы считают, что закрытие оптовых торговых точек негативно отражается на бизнесе маленьких магазинов, которые не закрываются в праздники, а так же на работе кафе и ресторанов, которым необходимы свежие продукты.