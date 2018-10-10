MAFRA нацелилась на покупку Bauer Media в Чехии и Словакии

Медиаконцерн MAFRA, владеющий многочисленными СМИ и являющийся частью холдинга Agrofert, станет владельцем издательского дома Bauer Media в Чехии и Словакии. Стороны достигли договоренности с одной из ведущих медиа-компаний Европы, немецкой Bauer Media Group. Стоимость транзакции не сообщается, передачу издательского дома должно еще одобрить Верховное контрольное управление.

Bauer Media выпускает в Чехии десятки журналов для досуга, в том числе такие как Rytmus života, Cosmopolitan, Chvilka pro tebe и Žena a život.