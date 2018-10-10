MAFRA нацелилась на покупку Bauer Media в Чехии и Словакии

Лорета Вашкова
10-10-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS

Медиаконцерн MAFRA, владеющий многочисленными СМИ и являющийся частью холдинга Agrofert, станет владельцем издательского дома Bauer Media в Чехии и Словакии. Стороны достигли договоренности с одной из ведущих медиа-компаний Европы, немецкой Bauer Media Group. Стоимость транзакции не сообщается, передачу издательского дома должно еще одобрить Верховное контрольное управление.

Bauer Media выпускает в Чехии десятки журналов для досуга, в том числе такие как Rytmus života, Cosmopolitan, Chvilka pro tebe и Žena a život.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 