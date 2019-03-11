Мадлен Олбрайт приехала в Прагу на празднование 20-летия вступления Чехии в НАТО

Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт прибыла в Прагу на на празднование 20-летия вступления Чешской Республики в НАТО, которое отмечается 12 марта 2019 года. «Я была очень рада, что это произошло, и я в период президентства Билла Клинтона подписывала этот документ», – подчеркнула уроженка Праги Мадлен Олбрайт, много сделавшая для того, чтобы в 1999 году в Североатлантический альянс вошли Чехия, Венгрия и Польша. Она также назвала «важным фактом» встречу премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и президента США Дональда Трампа, состоявшуюся 7 марта 2019 года.

По мнению Мадлен Олбрайт, НАТО должно держать двери открытыми для новых членов, однако страны должны отвечать определенным требованиям. «Украина и Грузия должны об этом думать, но главное – нет смысла говорить, что двери закрыты, – подчеркнула политик в интервью агентству ČTK. – Необходимо понимать, что это – не только военный, но и демократический альянс». «Нам нужно отслеживать множество вопросов, например, что делают русские с информацией», – отметила политик.