М. Земан сообщил, что его встреча с Д. Трампом «маловероятна», поскольку «обоих обвиняют в том, что они российские агенты»

Президент Милош Земан, со ссылкой на посла США в Чехии Стивена Кинга, сообщил, что его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом «маловероятна». На волнах радиостанции Frekvence 1 президент Чехии сообщил: «Недавно на встрече со студентами юридического факультета посол Кинг заявил, что встреча маловероятна потому, что Трампа обвиняют в том, что он российский агент. И меня тоже обвиняют в том, что я российский агент. Ну, а если бы встречались два агента России, это было бы не совсем то, что нужно». Также президент Чехии вновь подтвердил, что Дональд Трамп после своего избрания приглашал его в Белый дом в ходе телефонного разговора, но «за этим последовало молчание». «Я сам не добиваюсь ни с кем встреч», – подчеркнул глава республики.

В этом контексте Милош Земан напомнил, что выступал против выдачи в США гражданина России Евгения Никулина, которого обвинили в хакерских атаках на американские социальные сети. Также президент указал, что поддерживает китайскую компанию Huawei в ее противостоянии компьютерным компаниям, в то время как «американцы в этой конкурентной борьбе находятся на противоположной стороне».