М. Земан считает антироссийские санкции бесполезными и не верит в военный конфликт между РФ и НАТО

Президент Чехии Милош Земан в интервью российскому телеканалу НТВ в очередной раз повторил, что считает антироссийские санкции бесполезными. «Санкции ничему не помогают, а, наоборот, наносят ущерб с экономической и политической точки зрения не одной, а обеим сторонам», - отметил глава Чешской Республики.

Он дал понять, что отмене санкций ЕС в отношении России могла бы помочь, например, Италия или «Вышеградская четверка», а также высказался по поводу мировых лидеров, отметив отсутствие на уровне Евросоюза сильного лидера, в отличие от России и других держав. «Китай имеет сильного лидера, Америка имеет сильного лидера. Найдите мне, пожалуйста, сильного лидера на уровне Евросоюза. Смотрю налево, смотрю направо, смотрю прямо, смотрю назад – сильного лидера просто не вижу», – заявил Земан.

Что касается напряженных отношений России и Североатлантичедского альянса, М. Земан не верит в возможность военного конфликта между РФ и НАТО. «Я не верю, что может произойти военная атака на балтийские страны. Это было бы политическим и даже военным самоубийством», - заявил президент Чехии.

М. Земан затронул и такие темы как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, предложив сторонам обсудить технические параметры ракет и договориться, а также посредством спутниковых снимков проверить обстоятельства недавнего российско-украинского конфликта в Керчском проливе.