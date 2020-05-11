М. Земан прокомментировал спорные вопросы в отношениях с Россией

Президент Милош Земан в сфере внешней политики отдает предпочтение экономической дипломатии как таковой. В Чехии, по мнению президента, царит антироссийская и антикитайская истерия, однако предприниматели заинтересованы в контактах и контрактах в обоих этих государствах, сообщил Земан в интервью Чешскому информагентству ČTK.

«Когда я в последний раз посетил Россию, меня добровольно сопровождала самая большая делегация бизнесменов того времени, то есть предприниматели, видимо, заинтересованы в этих связях, несмотря на наличие в стране антироссийской и антикитайской истерии», — предполагает президент, подчеркнув, что в Россию и Китай ради экономических интересов отправляется ряд других государств:

«Иногда я даже опасаюсь, что цель этой истерии — вывести нас из игры на потенциальных рынках, что пойдет на пользу странам, где подобной истерии не наблюдается».

По поводу актуальных споров с Россией касательно интерпретации исторических событий, которые привели к конфликтной ситуации вокруг пражского памятника солдатам РОА, напоминающeго о роли власовцев в освобождении Праги в конце войны, глава государства указал, что, например, Вторую мировую войну нельзя воспринимать лишь под призмой мая 1945 года; необходимо принять к сведению и события, предшествовавшие конфликту.

«Я бы порекомендовал выстроить цепочку событий, которые привели ко Второй мировой войне», — сказал Земан, по мнению которого отправной точкой для этих событий стало вступление немецких войск в демилитаризованную Рейнскую область в 1936 году, которому не воспрепятствовали ни Франция, ни Великобритания.

«Эта трусость имела продолжение в виде Мюнхенского соглашения, и только после этого был заключен известный пакт Молотова-Риббентропа. Уступки злу не оправдывают себя, потому что ведут к еще большему злу», - указал президент.

Комментируя вторжение войск армий стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году, Земан подчеркнул: «В 1968–м это была очевидная оккупация, a, значит, и международное преступление, этой точки зрения я придеживался все время».

По поводу демонтажа памятника маршалу И. Коневу на пражской площади Интербригады глава ЧР отметил, что «считает снос памятника стремлением муниципальных политиков вмешиваться во внешнюю политику, в которой они не разбираются и в сфере которой не наделены полномочиями».