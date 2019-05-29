М. Земан предложил премьеру дождаться итогов расследования дела, связанного с иском министра культуры

Лорета Вашкова
29-05-2019
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Премьер- министр Андрей Бабиш намерен обратиться к президенту Милошу Земану с просьбой принять отставку министра культуры Антонина Станека. Об этом он сообщил утром 29 мая в Брюсселе. Глава Чехии не принял отставку главы Минкультуры. Милош Земан предложил в письме премьеру подождать итогов расследования уголовного дела. Иск в суд подал сам Антонин Станек. Президент сообщил главе правительства, что «Станек выявил в Министерстве культуры серьезные экономические нарушения и не должен вследствие этого понести наказание».

Премьер-министр также хочет обсудить возможность назначения на данный пост зампредседателя Чешской социал-демократической партии Михала Шмарду. Данное предложение выдвинул вице-премьер и глава социал-демократов Ян Гамачек.

 
 
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