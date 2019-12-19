М. Земан одобрил пакет поправок в налоговый кодекс; алкоголь и табачные изделия подорожают

Чехия увеличит с 1 января 2020 года ставку потребительского налога на табачные изделия и алкоголь, а также на лотереи. Плата за внесение изменений в Единый государственный реестр недвижимости кадастр недвижимости увеличится с нового года вдвое до 2000 крон.
Пакет поправок в налоговый кодекс, предложенный правительством, одобрил президент Милош Земан. Оппозиция в ходе рассмотрения в нижней палате подвергла Кабмин критике за внесение изменений.
К 75-летию окончания Второй мировой в Праге появится памятник власовцам
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