М. Земан одобрил пакет поправок в налоговый кодекс; алкоголь и табачные изделия подорожают

Чехия увеличит с 1 января 2020 года ставку потребительского налога на табачные изделия и алкоголь, а также на лотереи. Плата за внесение изменений в Единый государственный реестр недвижимости кадастр недвижимости увеличится с нового года вдвое до 2000 крон.

Пакет поправок в налоговый кодекс, предложенный правительством, одобрил президент Милош Земан. Оппозиция в ходе рассмотрения в нижней палате подвергла Кабмин критике за внесение изменений.