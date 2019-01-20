М. Земан не исключает возможности перестановок в своем окружении, однако с канцлером расставаться не намерен

Милош Земан не исключает возможности кадровых перестановок в своем ближайшем окружении. В ближайшее время, например, свою должность может покинуть начальник Службы охраны президента Зденек Шиман, подозреваемый в превышении должностных полномочий в отношении своих подчиненных. Шиман находится на данном посту с июня 2016 года.

Чешские СМНИ ранее обрщали внимание на случаи дедовщины в Службе охраны президента, которую покинул ряд работников. Один из них обратился в связи с поведением своего начальства с жалобой к омбудсмену. Милош Земан пока не сообщил, кто займет место Зденека Шимана.

Что касается изменений на посту президентского канцлера, занимаемом ныне Вратиславом Минаржом, глава государства таковых не планирует. Об этом он сообщил порталу Blesk.cz. По данным некоторых СМИ, включая Respekt, начальник Канцелярии президента Чехии обращался к судьям Конституционного и Наивысшего административного суда в Праге с вопросами по поводу разбираемых жалоб, давая им понять, какой вердикт был был приемлемым для Милоша Земана.