М. Земан и А. Бабиш, по словам премьера, не обсуждали кадровыe перестановки в правительстве

Во время совместного официального новогоднего обеда в Ланах, проходившего в присутствии супруг президента и премьер-министра ЧР, Милош Земан и Андрей Бабиш не говорили о возможных изменениях в персональном составе правительства. В случае необходимости кадровых перестановок в Кабмине, таковые произойдут во втором квартале 2019 года. Об этом А. Бабиш сообщил журналистам после встречи, продлившейся менее двух часов.

Политики, по словам премьера, с учетом участия во встрече своих супруг, перенесли обсуждение некоторых политических вопросов на следующую встречу, а также беседовали о зарубежных визитах, которые они планируют осуществить в 2019 году, профицитном бюджете страны в минувшем году, рекодификации закона о строительстве.

«Это один из наших приоритетов, и добиться этой цели, рекодификации, мы хотим к 1 января 2021 года. В итоге вместо десяти лет, которые сегодня занимает процедура получения разрешения на строительство, для решения этого вопроса достаточно было бы всего одного года», – сообщил А. Бабиш.