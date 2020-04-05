М. Земан: ЕС во время эпидемии дал осечку, эпидемия его ослабит

«Европейский союз во время эпидемии коронавируса нового типа дал осечку, эпидемия его, несомненно, ослабит», - отметил президент Милош Земан 5 апреля в интервью ежедневнику Blesk. Он подверг критике позицию председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, осудившей закрытие внутренних границ рядом стран ЕС. По мнению Земана, рекомендация главы ЕК оставить границы открытыми являлась предпосылкой для продолжения и роста эпидемии коронавируса.

Президент одновременно выразил удовлетворенность решением чешского правительства закрыть границу во избежание распространения пандемии. «Большинствои европейских государств во время кризиса удержались. Не все, но наш справился», – сказал Земан.

Глава Чехии считает, что эпидемия показала "неспособность координированных действий со стороны ЕС. Евросоюз не располагает, например, планом на случай пандемии, поэтому таковой будет необходимо создать".

По мнению Милоша Земана, "правила поведения ЕС должны претерпеть изменения, а в руководстве союза – произойти кадровые перестановки".