Архив передач

Лыжные центры в Злинском крае начали покрывать склоны искусственным снегом

Катерина Айзпурвит
02-12-2019
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Первые лыжные центры в Злинском крае уже начали покрывать склоны искусственным снегом. Снежные пушки заработали в Ski centre Kohútka и Каролинка в районе Всетинско, а также в Ступаве в районе Угерске Градиште. Как сообщают представители лыжных курортов, открытие их для посетителей зависит от погоды, но центры хотели бы начать работу еще до Рождества. В прошлом году сезон в центре Kohútka открылся 15 декабря.

В настоящее время температура воздуха ночью в горных районах опускается до минус четырех градусов, что продлевает время покрытия склона искусственным снегом. Оптимальной считается погода, когда столбик термометра показывает в ночные часы десять градусов мороза.

 
 
 
 
 
 
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