Люди, пережившие уничтожение деревни Лидице в 1942-м, критикуют репортаж Чешского телевидения

Люди, пережившие детьми уничтожение нацистами в 1942 году чешской деревни Лидице, выступили с критикой в адрес Чешского телевидения и Мемориала Лидице, заявив о прекращении сотрудничества с этими организаторами.

Чешскому телевидению об этом сообщила староста поселка Вероника Келлерова, являющаяся внучкой одной из жертв уничтоженной деревни. В телерепортаже, послужившим причиной конфликта, сообщалось о предполагаемом доносе нацистам, сделанном одной из жительниц Лидиц за несколько дней до сожжения деревни. Директор мемориала Мартина Легманова сообщила агентству ЧТК, что организация сделает заявление для СМИ на следующей неделе после рассмотрении дела совместно с Министерством культуры, которое является управляющей организацией.