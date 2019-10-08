Любители военной авиации создают в Либерце тренажер из МиГ-21

Любители военной авиации в промышленном комплексе в Либерце-Вратиславицах занялись созданием тренажера боевого применения истребителя МиГ-21МФ, используя в этих целях настоящий, выведенный из эксплуатации самолет. Тренажер, который по заявлению авторов проекта будет максимально верно симулировать условия полета, в том числе благодаря кинопроекции и звуковой аппаратуре, станет доступным для широкой аудитории в течение нескольких месяцев.

Выведенный из эксплуатации МИГ без системы вооружения приобрел два года назад Петр Билы, чья команда уже успешно создала тренажер из кабины американского грузового самолета DC-9.