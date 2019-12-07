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Лукаш Вондрачек выступит в Праге дважды: в декабре и январе

Лорета Вашкова
07-12-2019
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33-летний пианист Лукаш Вондрачек, первый чех, которому удалось в 2016 году выиграть престижный Международный конкурс им. королевы Елизаветы в Брюсселе, даст концерт в субботу, 14 декабря, в пражском концертном зале Рудольфинум.

В программу концерта включены «Детские сцены» Роберта Шуманна, три произведения из «Чешских танцев» Бедржиха Сметаны, Сонатина Мориса Равеля и Соната си-бемоль мажор D 960 Франца Шуберта.

В следующий раз виртуоз, который является уроженцем Опавы, выступит в чешской столице в середине января 2020 года, в сопрождении Симфонического оркестра Праги. В настоящее время лауреат ряда международных премий живет в Бостоне, где в 2012 году окончил New England Conservatory,

 
 
 
 
 
 
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