Лукаш Вондрачек выступит в Праге дважды: в декабре и январе

33-летний пианист Лукаш Вондрачек, первый чех, которому удалось в 2016 году выиграть престижный Международный конкурс им. королевы Елизаветы в Брюсселе, даст концерт в субботу, 14 декабря, в пражском концертном зале Рудольфинум.
В программу концерта включены «Детские сцены» Роберта Шуманна, три произведения из «Чешских танцев» Бедржиха Сметаны, Сонатина Мориса Равеля и Соната си-бемоль мажор D 960 Франца Шуберта.
В следующий раз виртуоз, который является уроженцем Опавы, выступит в чешской столице в середине января 2020 года, в сопрождении Симфонического оркестра Праги. В настоящее время лауреат ряда международных премий живет в Бостоне, где в 2012 году окончил New England Conservatory,
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