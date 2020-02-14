Луцие Харватова сенсационно завоевала бронзу по биатлону

Чешка Луцие Харватова на чемпионате мира по биатлону в итальянской Антерсельве в спринтерской гонке завоевала бронзу. Золото взяла норвежка Марте Олсбю-Ройселанн, серебро досталось американке Сюзан Данкли.

Для сборной Чехии это уже вторая медаль на мировом первенстве. В четверг в смешанной эстафете команда также получила бронзу. Команда Чехии является одной из сенсаций первенства.