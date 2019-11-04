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Лучшим проектом по адаптации к климатическим изменениям признан Птичий парк в районе Находа

Катерина Айзпурвит
04-11-2019
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В конкурсе проектов по адаптации к климатическим изменениям Adapterra Awards первое место занял Птичий парк Йозефовскогом луга в районе города Наход.

Всего в состязании принимало участие 12 проектов, среди которых было озеленение зданий и улиц, изменение ландшафта и др. Птичий парк набрал 40% голосов, сообщили 4 ноября устроители конкурса во время конференции «Как бороться с засухой и жарой – в городе и на природе».

Победивший проект был направлен на восстановление заболоченной территории, на которой селятся птицы. Его финансирование осуществлялось по нескольким каналам, включая пожертвования от населения.

 
 
 
 
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