Лучшим проектом по адаптации к климатическим изменениям признан Птичий парк в районе Находа

В конкурсе проектов по адаптации к климатическим изменениям Adapterra Awards первое место занял Птичий парк Йозефовскогом луга в районе города Наход.

Всего в состязании принимало участие 12 проектов, среди которых было озеленение зданий и улиц, изменение ландшафта и др. Птичий парк набрал 40% голосов, сообщили 4 ноября устроители конкурса во время конференции «Как бороться с засухой и жарой – в городе и на природе».

Победивший проект был направлен на восстановление заболоченной территории, на которой селятся птицы. Его финансирование осуществлялось по нескольким каналам, включая пожертвования от населения.