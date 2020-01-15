Лучший курс чешской кроны за семь лет

Чешская национальная валюта укрепила свои позиции по отношению к евро и доллару. По мнению специалистов, усиление курса чешской кроны связано с более оптимистичным настроением, воцарившимся на рынке в ожидании заключения торгового соглашения между США и Китаем, а также по причине роста инфляции, что может вылиться в увеличение процентных ставок по кредитам.

В настоящее время курс чешской кроны по отношению к евро составляет 25,11 кроны (лучший показатель за 7 лет), а по отношению к доллару США – 22,52 кроны.