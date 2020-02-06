Лучший курс чешской кроны с марта 2012 года

Чешская крона в очередной раз в ближайшее время укрепила свои позиции по отношению к евро и доллару. В настоящее время курс чешской национальной валюты по отношению к евро составляет немногим меньше 25 крон. Вскоре после сообщения об укреплении позиции крона продавалась по отношению к евро за 24,92 крон, в среду вечером за 25,07 крон.

По словам экономиста ING Якуба Сайдлера, это лучший показатель с марта 2012 года.

По мнению аналитика из Patria Finance Toмаша Влка, укрепление курса чешской кроны к основным резервным мировым валютам связано с более оптимистичным настроением, воцарившимся на рынке в ожидании заседания представителей центральных банков. Совет ČNB в четверг впервые с мая 2019 года распорядился увеличить процентные ставки по кредитам на 0,25% до 2,25%.