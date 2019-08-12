Лучше всего чехи относятся к Словакии, хуже всего – к Китаю

Наиболее положительно чехи из зарубежных стран, причем на протяжении долгого времени, оценивают Словакию и Австрию – 87% и 78% соответственно. Данные предоставлены на основе июньского исследования, проведенного aгентством STEM. Наоборот, снизились симпатии к таким западным державам как США, Германия, Франция и Великобритания.

Тем не менее, граждане Чехии по-прежнему воспринимает их более позитивно, чем Россию, Украину, Турцию и Китай. Рейтинг симпатий США, снизился с 2017 года наиболее заметно, что, видимо, связано, как отмечают авторы опроса, с приходом президента Дональда Трампа и проводимой им политикой.

Снижение популярности Британии инициаторы исследования STEM объясняют решением о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС.