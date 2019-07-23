LN: Статью о премьере Андрее Бабише в Википедии пришлось закрыть для редактирования

Эва Туречкова
23-07-2019
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Чешский премьер Андрей Бабиш, также как и президент Милош Земан, разделяют чешское общество на два непримиримых лагеря: сторонников и противников названных политиков, пишет чешское издание Lidové noviny.

Новейший спор вокруг интерпретации деятельности Андрея Бабиша возник на странице интернет - энциклопедии Википедия, обычно открытой для свободного редактирования. Статью о чешском премьере, превратившуюся в площадку для ведения политических и редакторских атак, администраторам пришлось закрыть для посторонних.

«Этот интернет-ресурс обладает значительным потенциалом, что прекрасно понимают и специалисты по политическому маркетингу», - сообщает далее ежедневник. Начиная с 2015 года, статью об Андрее Бабише прочитало более миллиона человек.

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