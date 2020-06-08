Ливневые дожди с грозами на востоке Чехии привели к наводнениям и человеческим жертвам

Вечером 7 июня на восток Чехии обрушились ливневые дожди с грозами. В ряде поселков Оломоуцкого края пожарные провели эвакуацию десятков жителей из затопленных зданий и людей, оказавшихся заблокированными в своих автомобилях. По сообщению пожарных, 48-летняя женщина была обнаружена мертвой. Без вести пропала 74-летняя пенсионерка, поиски которой продолжаются с помощью вертолета и беспилотного летательного аппарата.

Во многих областях сохраняется опасность подъема воды. Ливневые дожди повредили линии электропередач и дорожную инфраструктуру. Потоки воды уносили автомобили. 8 июня продолжаются работы по осушению зданий и подвалов и устранению упавших деревьев. Наибольший урон стихия нанесла поселкам Шкмвальд и Уничов Оломоуцкого края.