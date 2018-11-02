Литомышль готовится к Рождеству

В замке в Литомышле в субботу открывается выставка рождественских елочных игрушек из стекла и бисера. Экспонаты, как и положено, будут висеть на елках, сообщила пресс-секретарь организации «Литомышль Б. Сметаны» Яна Бисова. Экспозиция будет открыта в выходные дни вплоть до начала Рождества.
Мероприятие проходит уже седьмой год. На каждое воскресенье Адвента наряду с экспозицией елочных игрушек запланирована сопроводительная программа в виде концертов, ярмарок а также выставки вертепов.
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