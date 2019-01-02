Литератором-юбиляром 2019 г. станет Милан Кундера

Эва Туречкова
02-01-2019
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Литератором-юбиляром 2019 года в Чехии станет Милан Кундера. Французскому писателю чешского происхождения в апреле исполняется 90 лет.

Милан Кундера, уроженец города Брно, литератор, бывший коммунист-реформатор, был повторно исключен из партии. Из Чехословакии он эмигрировал в 1974 году. В 1979 г., после выхода в свет романа «Книга смеха и забвения», Кундеру лишили чехословацкого гражданства. С 1981 он является гражданином Франции.

К числу наиболее известных произведений автора относятся романы «Шутка», «Невыносимая легкость бытия» и «Бессмертие».

 
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