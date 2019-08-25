Лишь 7% чехов старше 50 лет составляют завещание

Только 7% чехов старше 50 лет составляют завещание, а общее число завещаний после смерти обнаруживается у 10–15% покойных. Чехия все еще существенно отличается по этому параметру от других стран. Так, например, завещание оставляет 42% британцев.
Однако и среди жителей Чешской Республики растет число тех, кто хочет распорядиться судьбой своего имущества после смерти. Согласно статистике Нотариальной палаты Чехии, в текущем году уже было зарегистрировано 15 000 подобных документов. В 2018 г. их общее количество составило 21 000.
Специалисты также отмечают увеличение количества граждан Чехии, которые оставляют нажитое благотворительным организациям, приютам для животных и т. д.
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