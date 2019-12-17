Лишь 20% всех железнодорожных станций в Чехии как-то приспособлены для инвалидов–колясочников

Лишь 20% всех железнодорожных станций и остановок (504) в Чехии хотя бы частично приспособлены для инвалидов–колясочников, как выяснила чешский омбудсмен Анна Шабатова. В стране на сегодняшний день не существует ни одного универсального правового инструмента, способного обеспечить людям с ограниченными физическими возможностями возможность беспрепятственного доступа к такого рода услугам.

"Существует лишь директива, согласно которой все вагоны, произведенные после 2008 года, должны быть адаптированы для инвалидов–колясочников", - указала Шабатова, которая хотела бы изменить положение дел в этой сфере обслуживания пассажиров.

"В парке крупнейшего в стране железнодорожного перевозчика, «Чешских железных дорог» числится 70% поездов, приспособленных для нужд пассажиров-инвалидов, в парке Leo Express это все поезда, у компании RegioJet долго не было не одного, однако ситуация начинает меняться", - рассказали представители транспортного отделения.

В целом пасажиры-инвалиды могут бепрепятственно пользоваться лишь 45% поездов в стране.