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Лишь 10% чешских осужденных нарушило режим ограничения свободы с применением электронных браслетов

Антон Каймаков
21-10-2019
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За год с момента начала полномасштабного применения в Чехии в качестве средства надзора за лицами, приговоренными к ограничению свободы, электронных браслетов, режим нарушило лишь около 10% осужденных, 5% повторно. Данные предоставлены Службой пробации и медиации Чехии. Всего наказание в виде ограничения свободы с применением электронных браслетов за истекший год было применено к 304 лицам, преступившим закон. Актуально дистанционное средство индивидуального надзора на себе носит 152 чешских осужденных.

Министр юстиции страны Мария Бенешова считает внедренную систему электронных браслетов весьма эффективной и полезной, но сетует, что судьи в настоящее время используют ее в недостаточной степени.

 
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