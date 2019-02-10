Лина Корсгрен и Aндреас Нюгорд стали лидерами «Изерской 50-километровки»

Лорета Вашкова
10-02-2019
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Победительницей лыжных гонок классическим стилем среди женщин в рамках «Изерской 50-километровки», проходившей в Изерских горах с 8 по 10 февраля, стала шведка Лина Корсгрен. Чешка Kaтержина Смутна пришла к финишу, как в прошлом году, второй. Четвертое место также досталось чешской спортсменке Aделе Боудиковой.

Лидером среди мужчин оказался норвежец Aндреас Нюгорд. Фестиваль лыжных гонок, который числится в Мировой лиге лыжных марафонов Worldloppet с 1999 года, проходил в окрестностях Либереца уже 52-й раз.

 
 
 
 
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