Ликвидация 140 тысяч голов птицы из-за смертельной инфекции завершена

В Слепотицах рядом с городом Пардубице закончились работы по ликвидации 140 тысяч индеек и кур, зараженных вирусом H5N8, так называемым птичьим гриппом. Очаг смертельной для птицы инфекции был обнаружен на ферме компании Moras Moravany.
Напомним, что предварительный ущерб оценивается в сумму 10 млн крон (около 400 тыс. евро). Потери предприятия должны быть компенсированы за счет страховки и государственных субсидий.
Это уже вторая вспышка эпидемии, зарегистрированная с начала года.
Площадь перед посольством РФ в Праге может быть переименована в честь Бориса Немцова
О репрессированных в СССР чехословацких гражданах расскажут украинские архивы
Хотите посетить Национальный музей в Праге? Заходите прямо сейчас — онлайн и бесплатно!
Чехословацкий корпус. Рельсы в обмен на Колчака
Судьба, раздавленная сапогом каменного Сталина