Архив передач

Ликвидация 140 тысяч голов птицы из-за смертельной инфекции завершена

Эва Туречкова
20-02-2020
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В Слепотицах рядом с городом Пардубице закончились работы по ликвидации 140 тысяч индеек и кур, зараженных вирусом H5N8, так называемым птичьим гриппом. Очаг смертельной для птицы инфекции был обнаружен на ферме компании Moras Moravany.

Напомним, что предварительный ущерб оценивается в сумму 10 млн крон (около 400 тыс. евро). Потери предприятия должны быть компенсированы за счет страховки и государственных субсидий.

Это уже вторая вспышка эпидемии, зарегистрированная с начала года.

 
 
 
 
 
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