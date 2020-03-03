Lidl Czech Republic стал лидером продуктового ритейла Чехии

Прибыль торговой сети Kaufland ČR за прошлый финансовый год сократилась на 59% до 1,2 млрд крон (около 48 млн евро). Доходы компании, в свою очередь, снизились на 2,4% до 56,2 млрд крон. Такие данные приводит информагентство ČTK.

В результате Kaufland потерял позицию лидера рынка чешского продуктового ритейла, которым стал Lidl Czech Republic, выручка и прибыль которого за тот же период составила 57,5 млрд и 4,8 млрд крон соответственно. Отметим, что и Kaufland, и Lidl входят в немецкую группу Schwarz.