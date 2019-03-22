Лидеры государств-членов Евросоюза готовы отложить «Брексит» до 22 мая или до 12 апреля

Лорета Вашкова
22-03-2019
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Лидеры 27 государств - членов Евросоюза на заседании в четверг не удовлетворили просьбу британского премьер-министра Терезы Мэй об отсрочке выхода Великобритании из ЕС до 30 июня. EС допускает, что «Брексит» будет отложен на более короткий срок: до 22 мая при условии одобрения депутатами британского парламента соглашения по «Брекситу», либо до 12 апреля, когда стартует кампания по выборам в Европарламент.

По словам чешского премьера Aндрея Бабиша, «главы стран, входящих в ЕС, договорились в ходе дебатов о великодушном решении относительно отсрочки «Брексита», которое отличается от более жесткого изначального выдвинутого предложения».

 
 
 
 
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