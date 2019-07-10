Лидерами по загрязнению воздуха оксидами азота являются Прага, Брно и Пльзень

Как показали замеры, проведенные Центром по контролю состояния окружающей среды, наибольшая концентрация загрязнения воздуха оксидами азота на территории Чехии наблюдается в центре Праги, на пересечении улиц Соколска и Ечна. Всего на территории Чехии было выявлено 18 мест с повышенным содержанием оксидов азота. К ним относятся также центры городов Брно и Пльзень.

В загрязненных местах показатели содержания окисей азота составляли от 50 до 80 микрограммов на кубическим метр при норме до 33,5 микрограммов. Повышенное содержание окисей азота может негативно воздействовать на центральную нервную систему человека, приводить к инфаркту миокарда, вызывать нарушения в поведении детей и снижение внимания у взрослых.

Замеры проводились в 200 точках Чехии, в том числе в Остраве, Усти-над-Лабе, Оломоуце, Карловых Варах, Пардубице и Ческе Будеёвице.