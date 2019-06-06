Лидер социал-демократов заявил, что ЧСДП не выйдет из правительственной коалиции

Председатель Чешской социал-демократической партии Ян Гамачек заявил, что не видит причин, по которым его партия должна покинуть правительство. По его словам, ЧСДП вошла в правительство не для того, чтобы решать проблемы коалиционного партнера – движения ANO, а для продвижения социал-демократической программы.

Гамачек также отказался встретиться с лидерами оппозиции и отметил, что обсудит будущее партии со своими коллегами без привлечения средств массовой информации и других политических игроков. Вместе с тем, он поприветствовал решение Государственного сельскохозяйственного интервенционного фонда не выплачивать утвержденные ранее субсидии холдингу Agrofert, который ранее принадлежал премьер-министру Чешской Республики Андрею Бабишу.