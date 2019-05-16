Лидер предвыборного списка Компартии в Европарламент подаст в суд на председателя движения SPD

Заместитель председателя Компартии и лидер предвыборного списка коммунистов на выборах в Европарламент Катержина Конечна собирается подать в суд на председателя движения SPD Томио Окамуру. Причины, которые побудили ее сделать это, Конечна собирается сообщить 17 мая. «Речь идет о предвыборной кампании и методах, которыми пользуется Томио Окамура для привлечения внимания избирателей», - сообщила она.

По словам Конечной, Окамура систематически распространяет лживую информацию. На своей странице в Фейсбуке депутат Европарламента, в частности, написала, что Окамура лжет, утверждая, что члены Коммунистической партии в ЕП голосуют «за мигрантов из Африки».