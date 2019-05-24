Лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи прибудет в Чехию с визитом в июне

Лидер и бывшая диссидентка Мьянмы Аун Сан Су Чжи в начале июня совершит визит в Чехию, сообщает ЧТК. Как следует из материала, представленного МИД Чехии правительству, Су Чжи, ставшая символом свободы в мире, встретится с премьер-министром Андреем Бабишем, президентом Милошем Земаном, министром иностранных дел Томашем Петршичеком и представителями парламента, а также выступит на форуме предпринимателей и побывает в Карловом университете.

Лауреат Нобелевской премии за мир 1991 г. посетит ЧР по приглашению главы чешского правительства. Визит запланирован на 1 - 4 июня.