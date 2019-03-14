Либор Гайек пропустит остаток сезона

Тимур Кашапов
14-03-2019
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Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной Чехии Либор Гайек получил серьезную травму и больше не сыграет в текущем сезоне. Хоккеист травмировал плечо в матче против «Нью-Джерси Девилз», в котором «рейнджеры» одержали волевую победу 3:2, и теперь пропустит от 4 до 6 недель.

Отметим, что в игре против «Девилз» Гайек отметился первой заброшенной шайбой в НХЛ. По итогам встречи он был назван третьей звездой.

 
 
 
 
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