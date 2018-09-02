Летом погибли на чешских дорогах 121 человек

Количество ДТП с летальным исходом, случившихся во время летних каникул, по сравнению с прошлым и позапрошлым годами, значительно выросло. В июле и в августе текущего года на чешских дорогах погибли 121 человек, сообщил директор дорожной полиции Томаш Лерх. Худшие показатели за август – 66 смертельных исходов.

Наибольшее количество тяжких ДТП было зафиксировано на юге Чехии (19 жертв), далее в Центрально-Чешском и Южно-Моравском краях. Наиболее безопасным в этом плане оказался Краловеградецкий край, где на дорогах погибли два человека.