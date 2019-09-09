Лето 2019 г. было самым жарким за последние 58 лет

Средняя температура воздуха в летние месяцы 2019 года составила 19,5 градусов Цельсия, что стало самым высоким показателем с начала наблюдения за среднемесячной температурой, которые ведутся с 1961 года.

Как сообщает Чешский гидрометеорологический институт, с июня по август температура на 2,5 градусов превышала норму. При этом особенно жарким оказался июнь. Самая высокая температура 2019 г. была зафиксирована на метеостанции «Доксаны», в районе г. Литомержице, где столбик термометра поднялся до 38,9 градуса Цельсия. Этот показатель стал абсолютным температурным рекордам Чехии для июня за всю историю наблюдений.

В целом за лето текущего года синоптики насчитали 30 тропических дней, когда воздух прогревался до 30 градусов и выше.