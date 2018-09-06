Лето 2018 года стало самым жарким в истории метеостанции Клементинум

Тимур Кашапов
06-09-2018
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Прошедшее лето стало самым жарким в истории старейшей в стране метеорологической станции Клементинум, которая работает с 1775 года. Средняя температура воздуха в период с июня по август на ее территории составила 22,7 градуса Цельсия, сообщает ČTK со ссылкой на Чешский гидрометеорологический институт.

До сих пор самым теплым летом в Клементинуме было лето 2003 года со средней температурой воздуха 22,4 градуса Цельсия. В 2015 году этот показатель составил 22,3 градуса. Таким образом, три максимальных показателя за 244 года наблюдений было зафиксировано в XXI веке.

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