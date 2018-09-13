Лето 2018 года оказалось самым жарким в истории Чехии

Прошедшее лето, наряду с летом 2003 года, оказалось самым теплым в Чехии за последние 60 лет. Средняя температура воздуха в июне, июле и августе 2018 года, как и 15 лет назад, составила 19,3 градуса Цельсия, сообщает информагентство ČTK со ссылкой на Чешский гидрометеорологический институт.

Более 40 станций Чешского гидрометеорологического института зафиксировали как минимум 30 дней, когда температура воздуха превысила 30 градусов Цельсия. Больше всего жарких дней было зафиксировано на станции Доксаны в Устецком крае – 48. Лето 2018 года стало самым жарким и в истории старейшей в стране метеорологической станции Клементинум в Праге. Средняя температура воздуха в период с июня по август на ее территории составила 22,7 градуса Цельсия.