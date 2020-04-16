Летальных исходов от коронавируса в Чехии не зарегистрировано, выздоровело свыше 830 человек

В среду, 15 апреля, никто из пациентов, госпитализированных в чешских больницах с covid-19, не умер, как следует из статистики Минздрава. Отсутствие летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано впервые с 23 марта.

Число выздоровевших пациентов с вечера среды повысилось на 12 человек и достигло 831. Количество зараженных коронавирусом на утро 16 апреля составляет 6303 человека.

В среду лаборатории провели 8332 теста на наличие болезни, это является самым высоким показателем с начала тестирования в стране. Число заражений возросло на 160, что за день меньше, чем перед пасхальными выходными, которые выпали на 11-13 апреля.