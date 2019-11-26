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Лесные стражники усилили патрулирование посадки молодых елочек

Антон Каймаков
26-11-2019
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Государственная фирма «Леса Чешской Республики» усилила в своих угодьях патрулирование участков, где растут молодые елочки. В период перед Рождеством к хвойным деревьям усиливается интерес со стороны воров. Часть плантаций обработана специальным составом, который абсолютно безвреден для деревьев, но, в случае кражи, делает невозможным их установку в помещениях. Вещество, которым обработаны елочки, при комнатной температуре начинает источать зловоние.

В случае поимки ворам елочек грозит штраф до 15 тысяч крон (577 евро).

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