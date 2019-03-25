Лесники планируют посадить в государственных лесах в этом году 50 млн деревьев

Лесные хозяйства Чешской Республики продолжают ликвидацию последствий нападения жука-короеда. В текущем году они намерены посадить в лесах, принадлежащих государству, около 50 млн деревьев, что на 10% больше, чем в 2018 году. Еловые насаждения планируется постепенно заменить смешанными.

«Самая сложная ситуация наблюдается именно в областях с еловыми насаждениями», – отметила пресс-секретарь государственного предприятия "Леса Чешской Республики", которое хозяйствует на половине всех лесных массивов в стране. Больше всего от нашествия жука-короеда пострадали леса северной Моравии и Высочины.