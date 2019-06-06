Leo Express продемонстрировал новые железнодорожные составы китайской сборки

Частный перевозчик Leo Express показал три новых поезда, собранных крупнейшим в мире производителем поездов CRRC, которые компания получит в свое распоряжение в середине текущего года. Машины общей стоимостью 5 млрд крон (около 180 млн евро) станут первыми, которые будут переданы чешской стороне в рамках договора между Leo Express и CRRC, предусматривающий поставку 30 новых составов. Первые поезда китайской сборки будут использоваться перевозчиком со следующего года.

«Leo Express совместно с CRRC разработали электроагрегат нового типа, авторами дизайна и концепции также являются сотрудники нашей компании, которые детально изучили предпочтения наших клиентов и значительный опыт Leo Express в области эксплуатации поездов на чешских и международных маршрутах», - заявил исполнительный директор Leo Express Петер Келер. По его словам, во второй половине 2019 года поезда пройдут испытания на тестовой трассе в Велиме (Центрально-Чешский край).