Leo Express получил первый электропоезд китайского производства

Частный перевозчик Leo Express получил первый электропоезд, собранный крупнейшим в мире производителем поездов CRRC. Состав, который получил название Sirius, был доставлен из Китая в Европу 11 сентября.

Напомним, что контракт Leo Express с CRRC предусматривает поставку в общей сложности трех поездов. Машины стоимостью 5 млрд крон (около 180 млн евро) станут первыми, которые будут переданы чешской стороне в рамках договора, по которому перевозчик получит 30 новых составов. Первые поезда китайской сборки будут использоваться Leo Express со следующего года.