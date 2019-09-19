Leo Express получил первый электропоезд китайского производства

Тимур Кашапов
19-09-2019
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Частный перевозчик Leo Express получил первый электропоезд, собранный крупнейшим в мире производителем поездов CRRC. Состав, который получил название Sirius, был доставлен из Китая в Европу 11 сентября.

Напомним, что контракт Leo Express с CRRC предусматривает поставку в общей сложности трех поездов. Машины стоимостью 5 млрд крон (около 180 млн евро) станут первыми, которые будут переданы чешской стороне в рамках договора, по которому перевозчик получит 30 новых составов. Первые поезда китайской сборки будут использоваться Leo Express со следующего года.

 
 
 
 
 
 
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