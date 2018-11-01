Ленка Брадачова – самая влиятельная женщина Чехии по версии Forbes

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых влиятельных женщин Чехии. В шестой раз подряд его возглавила верховный прокурор Ленка Брадачова. Второе место, как и год назад, заняла еврокомиссар Вера Йоурова, третье – министр финансов Алена Шиллерова.

«Причин, по которым Ленка Брадачова несколько лет подряд остается самой влиятельной женщиной Чехии, несколько. Решающее значение имеют ее решительные действия, мужество и усердие, с которыми она берется за самые громкие дела, которые связаны с бизнесом, политикой, лоббированием и сотнями, точнее миллиардами крон», - объяснил Петр Шимунек, главный редактор чешского издания Forbes и напомнил о самых известных делах Брадачовой, среди которых суд над экс-гетманом Центрально-чешского края Давидом Ратом и известным лоббистом Иво Риттигом, а также судебные разбирательства в отношении таких компаний, как Amun.Re, Key Investments и дело о махинации с еврофондами, в котором оказался замешан премьер-министр Андрей Бабиш.