Le Mondial Du Rosé: пять медалей для моравских виноделов

Одной золотой и четырех серебряных медалей удостоились виноделы Чешской Республики на международном конкурсе розовых вин Le Mondial Du Rosé в Каннах. Об этом сообщил информагентству ČTK Винодельческий фонд ЧР. Все пять медалей отправятся к виноделам на юге Моравии.

Золотой медалью награждено Rulandské modré rosé 2018 из винограда позднего сбора производства Znovín Znojmo, серебряной Cabernet Sauvignon rosé 2018. Серебряные награды взяли также Lahofer 2018 позднего сбора, André rosé 2018 позднего сбора винодела Вайбара Бронислава и Merlot rosé 2018 Штепана Маняка.

В состав жюри конкурса входят 67 экспертов. В этот раз специалисты выбирали призеров из тысячи сортов, присланных из 25 стран мира. В прошлом году отечественные виноделы оказались еще более успешными и привезли из Канн 11 медалей, включая четыре золотые и семь серебряных.