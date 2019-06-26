Лауреатом премии Франца Кафки за 2019 год станет французский писатель Пьер Мишон

Катерина Айзпурвит
26-06-2019
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Премией Франца Кафки за 2019 год будет награжден известный французский прозаик Пьер Мишон. Об этом сообщила агентству ČTK сотрудник Общества Франца Кафки Луцие Паржикова. Лауреат прибудет в Прагу на церемонию награждения, которая традиционно будет приурочена к государственному празднику – дню образования независимой Чехословакии, который отмечается 28 октября. Пьер Мишон является автором таких произведений как «Рембо сын», «Тело короля» и романа «Одиннадцать» о Французской революции.

Международная премия Франца Кафки была учреждена в 2001 году для оценки творческих достижений современных авторов. Единственным условием при выборе лауреата является наличие перевода одного из его произведений на чешский язык. Премия присуждается Обществом Франца Кафки совместно с мэрией Праги. Лауреат получает 10 000 долларов и бронзовую статуэтку – миниатюрную копию пражского памятника Кафке.

 
 
 
 
 
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