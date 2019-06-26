Лауреатом премии Франца Кафки за 2019 год станет французский писатель Пьер Мишон

Премией Франца Кафки за 2019 год будет награжден известный французский прозаик Пьер Мишон. Об этом сообщила агентству ČTK сотрудник Общества Франца Кафки Луцие Паржикова. Лауреат прибудет в Прагу на церемонию награждения, которая традиционно будет приурочена к государственному празднику – дню образования независимой Чехословакии, который отмечается 28 октября. Пьер Мишон является автором таких произведений как «Рембо сын», «Тело короля» и романа «Одиннадцать» о Французской революции.

Международная премия Франца Кафки была учреждена в 2001 году для оценки творческих достижений современных авторов. Единственным условием при выборе лауреата является наличие перевода одного из его произведений на чешский язык. Премия присуждается Обществом Франца Кафки совместно с мэрией Праги. Лауреат получает 10 000 долларов и бронзовую статуэтку – миниатюрную копию пражского памятника Кафке.